Une éruption solaire majeure vient de se produire

On n’avait pas vu ça depuis 2017. Le 15 décembre, le Soleil a connu une de ses éruptions les plus puissantes depuis plus de 6 ans, L’éruption classifiée X2.8, a surpassé en intensité toutes les éruptions solaires observées depuis la grande éruption de septembre 201 (la X8.2… que de poésie !). Cette éruption massive s’est accompagnée d’une éjection de masse coronale (CME) impressionnante qui a projeté des milliards de tonnes de plasma et de champ magnétique dans l’espace et entraîné certaines particules solaires vers la Terre. Ce phénomène est typique du cycle solaire de onze ans, durant lequel on assiste à une augmentation des éruptions solaires et des des éjections de masse coronale . Le pic de ce cycle, appelé « maximum solaire », est prévu pour janvier 2024. Ce pic correspond au moment où l’activité solaire atteindra son apogée avant de décroître progressivement.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ainsi que des scientifiques spécialistes du soleil se sont penchés sur cet événement, prévoyant une possible tempête géomagnétique (à intensité modérée) pour le 17 décembre. Pour rappel, ces tempêtes sont déclenchées par l’interaction des particules solaires avec le champ magnétique terrestre, et peuvent généralement causer des perturbations mineures telles que des interruptions de communications radio ou des ajustements de trajectoire pour certains satellites. Ces tempêtes solaires sont classées en cinq catégories, de G1 (mineure) à G5 (très forte). Les éruptions solaires elles-même sont classifiées en fonction de leur intensité en watts par mètre carré dans le spectre des rayons X (0,1 à 0,8 nm). Cette classification va de A à X, chaque catégorie représentant une intensité dix fois supérieure à la précédente