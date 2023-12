Lune : du retard pour l’atterrisseur Nova C, et le Peregrine d’Astrobiotic dans les starting-blocks

Oubliez mars : la Lune est décidément au centre de toutes les attentions, au point que l’on assiste à un véritable embouteillage des missions lunaires. Intuitive Machines, une entreprise basée à Houston, vient ainsi d’annoncer le report de sa première mission d’atterrisseur lunaire, IM-1, initialement prévue pour janvier, à la mi-février au plus tôt. Ce report semble dû à des modifications dans le calendrier de lancements de SpaceX, bien qu’Intuitive Machines ne pointe pas directement du doigt la firme d’Elon Musk.

Il faut remonter le fil : SpaceX a rencontré des problèmes techniques avec une fusée censée lancer l’avion spatial X-37B de l’armée américaine ce mois-ci, provoquant ainsi le report du vol au 28 décembre (si les conditions météorologiques le permettent bien sûr). Ce changement de date affecte directement les plans de lancement d’Intuitive Machines, car SpaceX utilise le Complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center pour ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, ce qui nécessite environ trois semaines pour adapter l’infrastructure nécessaire à ces différents lanceurs. Cette contrainte de temps rend difficile la préparation de la mission IM-1 dans les délais imparti.

Intuitive Machines vise donc désormais un lancement à la mi-février pour son atterrisseur Nova C. Ce dernier devra se diriger vers la région polaire sud de la Lune. Cette zone a été partiellement explorée par la mission Chandrayaan-3 de l’Inde (la première à y atterrir avec succès), devançant même la mission Luna-25 de Roscosmos qui s’est de toute façon soldée par un échec (cuisant l’échec). Le Nova C transportera des charges utiles de la NASA dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS). On note que le calendrier des missions lunaire s’annonce particulièrement chargé pour le début de l’année 2024 : outre IM-1, l’atterrisseur Peregrine d’Astrobiotic sera lancé au mois de janvier par une fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance, l’objectif de la mission étant de poser l’attendrisseur sur la Lune le 23 février 2024.