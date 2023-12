Elon Musk se fait reprendre de volée pour avoir retiré Disney+ des véhicules Tesla

Elon Musk a un gros égo, et parfois, cet égo tourne à l’enfantillage. Irrité par le retrait des publicités Disney de sa plateforme X (après que Musk ait posté des propos à connotations antisémites), le fantasque patron a décidé en guise de représailles de purement et simplement retirer Disney+ des véhicules Tesla ! Une propriétaire de Tesla, qui se fait appeler Tesla Home sur X, a trouvé les mots justes (et forts) pour déplorer cette situation, un post au vitriol qui décrit parfaitement le ressenti de beaucoup au sujet des réactions épidermiques de Musk.

So Disney+ has now been removed from Tesla vehicles. I’m assuming this is in retaliation to Disney pulling advertising from X (which they have every right to do).

So now I, as a mom, get to deal with telling my toddlers we can’t watch Disney+ while in our Tesla and deal with… pic.twitter.com/YYuDLQDtIc

— The Tesla Hoe (@TheTeslaHoe) December 18, 2023