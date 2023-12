Spaceman : Adam Sandler est un astronaute dépressif dans ce film de SF signé Netflix (teaser)

Après une très longue série de comédies nanardesques, Adam Sandler reviendrait-il avec de meilleures intentions dans Spaceman ? Le court teaser de ce film de S.F produit et diffusé par Netflix semble en tout cas indiquer que l’acteur n’est pas là pour la gaudriole. Le pitch de Spaceman confirme l’orientation dramatique du métrage : « L’astrophysicien Jakub Procházka est missionné par la Tchéquie pour une mission spatiale. Il doit analyser un important nuage de poussière aux environs de Vénus. Un jour avant son départ, Jakub, assailli par les médias, préfère rester seul. Durant son long voyage vers Vénus, il apprend ensuite que sa femme Lenka l’a quitté. Seul dans l’espace, il repense à toute sa vie et son passé : les liens de son père avec le parti communiste et la révolution de Velours, la mort accidentelle de ses parents, son enfance auprès de ses grands-parents et puis sa rencontre avec Lenka. Jakub remet en question toute sa vie sans trop penser à sa mission. »

Réalisé par Johan Renck (qui a dirigé des épisodes de Breaking Bad, Chernoby, ou bien encore Vikings), Spaceman affiche un casting assez alléchant. Outre Adam Sandler, les spectateurs retrouveront à l’écran Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar (qui s’est fait connaitre dans la série Big Bang Theory), Isabella Rossellini, Sinead Phelps et Petr Papánek (Jakub, jeune). Spaceman sera disponible sur Netflix le 1er mars 2024.