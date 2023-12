Windows AI Studio : l’outil de développement de Microsoft tourne… sous Linux !

Non, vous ne rêvez pas. Satya Nadella vient d’enterrer définitivement les quelques micro vestiges rescapés de l’ère Ballmer : l’outil de développement Windows AI Studio, qui été tout récemment annoncé et qui s’adresse aux développeurs d’IA génératives, tournera donc sous… Linux (et non, il n’est pas AUSSI disponible nativement sous Windows). L’AI Studio de Microsoft offre aux développeurs un ensemble d’outils permettant d’intégrer de l’IA générative dans leurs applications. Plusieurs modèles de langages sont proposés en standard avec le logiciel, comme le Phi de Microsoft ou bien encore le Llama 2 de Meta.

Image générée par IA

Le choix d’un environnement Linux pour l’utilisation d’un tel outil de Dev a toujours de quoi surprendre lorsqu’il s’agit de Microsoft… alors même que la firme de Redmond a depuis longtemps intégré Linux dans ses process, au point que l’OS au pingouin peut être lancé directement à partir de Windows aujourd’hui (via le sous-système Windows pour Linux, ou WSL). Dans le cas présent, les développeurs devront lancer Ubuntu 18.04 ou une version ultérieure, Windows AI Studio étant proposé comme une extension de Visual Studio.