Intégration de données : IBM met la main sur StreamSets and WebMethods pour 2,1 milliards de dollars

IBM, le géant américain de l’informatique, s’apprête à réaliser un investissement majeur de 2,13 milliards d’euros (2,3 milliards de dollars) afin d’acquérir deux actifs importants de l’entreprise allemande de logiciels Software AG. Cette transaction effectuée entièrement en espèces (!!) comprend l’achat de StreamSets, une plateforme d’intégration de données récemment acquise par Software AG, ainsi que WebMethods, rachetée en 2007 pour plus de 500 millions de dollars.

Cette opération survient dans un contexte un peu particulier puisque Software AG a été rachetée par la firme de capital-investissement Silver Lake plus tôt cette année. Silver Lake détenait initialement 63 % des parts (pour 2,4 milliards de dollars), avant d’augmenter sa participation à plus de 85 % en septembre. Des rapports récents indiquent que Silver Lake détiendrait désormais 93 % de Software AG et envisagerait de retirer la société des marchés publics.

L’acquisition par IBM s’inscrit dans sa stratégie plus globale de transition vers le cloud hybride et s’ajoute à toute une série d’achats majeurs réalisés par le géant de l’électronique (dont l’acquisition de Red Hat en 2018 pour 34 milliards de dollars et celle en juin dernier d’Apptio pour 4,6 milliards de dollars). Les systèmes d’intégration de données comme StreamSets et WebMethods permettent aux entreprises de fusionner des données provenant de sources variées, quel que soit leur emplacement ou format d’origine. Ces technologies sont aussi essentielles pour l’intégration d’applications et de données, avec un accent particulier sur la gestion des API, un domaine de prédilection de WebMethods. Elles jouent également un rôle clé dans le domaine de l’IA, un secteur où IBM intensifie actuellement ses efforts (notamment avec Watsonx, itération du très populaire Watson).