Pour la première fois, un véhicule électrique parvient à aller du pôle nord au pôle sud

Chris et Julie Ramsey, deux modernes aventuriers écossais, ont mené à bien leur expédition révolutionnaire « Pole To Pole EV », un voyage de neuf mois en véhicule électrique s’étendant sur 27,358 km, du pôle Nord magnétique de 1823 au pôle Sud ! Ce parcours historique a été bouclé le 15 décembre, mais l’annonce a été retardé pour les besoins de la connexion par satellite. Le couple Ramsey a réalisé cet exploit dans une Nissan Ariya e-4ORCE modifiée par Arctic Trucks et équipée de pneus de 39 pouces ainsi que d’un équipement de navigation sur glace, le véhicule conservant le groupe motopropulseur et la suspension d’origine. L’autonomie du véhicule électrique a été réduite à 241-321 km, ce qui est nettement inférieur à sa capacité standard, soit 437 km. Les Ramsey se sont adaptés à ces limitations en usant de toutes les stratégies possibles pour garder la batterie au chaud, comme la construction de murs de neige (une technique proche de l’igloo) ou l’isolation de la voiture avec une tente.

Tout au long de son voyage, le duo s’est servi d’une éolienne de 5 kW et d’un prototype de chargeur hybride solaire pour l’alimentation du véhicule (et d’autres appareils), recourant occasionnellement à un générateur à essence. Concernant le parcours, les Ramsey se sont appuyés au nord sur la présence de nombreuses bornes de recharge électrique, tandis qu’au sud, le tandem a dû collaborer avec la société Enel X Way pour l’installation de nouvelles bornes de recharge, notamment au Péro (des bornes qui restent bien sûr accessibles après le passage des aventuriers). L’objectif de « Pole To Pole EV » était de démontrer le potentiel des véhicules électriques comme alternatives aux véhicules d’expédition diesel dans les régions polaires ; pari réussi.

A noter que ce n’est pas la première fois que Chris et Julie Ramsey dévorent les milliers de km avec un véhicule électrique. Ainsi en 2017, le couple écossais est devenu le premier équipage à participer et à terminer le rallye mongol dans une voiture électrique – une Nissan Leaf Acenta modifiée. Les Ramsey avaient alors parcouru 16 000 km en 56 jours.