Les films et séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en janvier 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Fool Me Once – Double piège

Date : 01/01

Synopsis : Quand Maya, une ancienne soldate, aperçoit soudain sur une caméra espion son mari qu’elle pensait assassiné, elle découvre une conspiration meurtrière ancrée au plus profond du passé.

The Brothers Sun – Les Frères Sun

Date : 04/01

Synopsis : Quand sa famille est attaquée, un membre d’une triade de Taipei se rend à Los Angeles pour protéger sa mère forte tête et son frère qui ignore tout de leurs activités.

Gyeongseong Creature Part 2 – La Créature de Kyŏngsŏng : Partie 2

Date : 05/01

Synopsis : Dans le sombre Séoul colonial de 1945, un entrepreneur et une enquêtrice luttent pour leur survie et affrontent un monstre engendré par la cupidité humaine.

The Trust: A Game of Greed – The Trust : La méfiance est de mise

Date : 10/01

Synopsis : Dans cette téléréalité, des inconnus installés dans une luxueuse villa se disputent 250 000 dollars. Vont-ils se les partager, ou jouer chacun pour soi en espérant gagner plus ?

Boy Swallows Universe – Le Garçon et l’Univers

Date : 11/01

Synopsis : Dans les années 80, un jeune garçon d’une banlieue de Brisbane est confronté aux dures réalités de la vie, ainsi qu’aux dangers imminents qui menacent sa famille.

Champion – Le Garçon et l’Univers

Date : 11/01

End of the Line

Date : 17/01

Love on the Spectrum U.S. : Season 2 – Histoires d’amour et d’autisme : Saison 2

Date : 19/01

Synopsis : Des célibataires autistes, dont de nouveaux venus pleins d’espoir et des visages familiers, cherchent l’âme sœur dans cette série documentaire sur les rencontres.

Captivating the King

Date : 20/01

Synopsis : L’histoire d’amour cruelle entre le roi Lee In, menacé par des luttes de pouvoir intestines, et Kang Hee Soo, qui cherche à le séduire pour se venger, mais tombe dans son propre piège.

Queer Eye: Season 8 – Queer Eye : Saison 8

Date : 24/01

Synopsis : Rejoignez la Dream Team pour vibrer à La Nouvelle-Orléans lors de cette saison marquée par l’héroïsme, de superbes transformations et beaucoup d’émotions.

Griselda

Date : 25/01

Synopsis : Cette mini-série s’inspire de la vie de Griselda Blanco, l’ambitieuse et habile femme d’affaires colombienne à l’origine de l’un des cartels les plus rentables de l’histoire.

Masters of the Universe: Revolution

Date : 25/01

Doctor Slump

Date : 27/01

Baby Bandito

Date : 31/01

Synopsis : Auteurs du plus gros braquage jamais réalisé au Chili, Kevin et sa bande voient leur avenir compromis par des amours téméraires… et les réseaux sociaux. Inspiré de faits réels.

Love is Blind: Sweden – Love Is Blind : Suède

Date : 12/1, 19/1, 26/1

Synopsis : Cette expérience de rencontre unique est transposée en Suède, où des célibataires recherchent le grand amour et s’engagent à se marier sans jamais s’être rencontrés pour de vrai.

Detective Forst

Date: Prochainement

Kübra

Date : Prochainement

Synopsis : Lorsqu’un mécanicien reçoit des messages qui semblent prédire l’avenir, il commence à croire qu’il parle avec Dieu et devient rapidement le messie d’un groupe d’adeptes.

FILMS

Society of the snow – Le cercle des neiges

Date : 04/01

Synopsis : En 1972, un avion uruguayen s’écrase en plein cœur des Andes. Les survivants ne peuvent compter que les uns sur les autres pour réchapper au crash. Un film de J. A. Bayona.

Good Grief – L’Effet veuf

Date : 05/01

Dévasté par la disparition de son mari écrivain, un artiste emmène ses deux meilleurs amis à Paris, où vont se dévoiler de vilains secrets et de dures réalités.

Lift – En plein vol

Date : 12/01

Un voleur d’œuvres d’art habile et chevronné prépare un casse impossible avec son équipe d’élite : subtiliser un demi-milliard de dollars en or à bord d’un avion en plein ciel.

Sixty Minutes – Soixante minutes

Date : 19/01

Devant assister coûte que coûte à l’anniversaire de sa fille par peur qu’on lui en retire la garde, un champion d’arts martiaux renonce à un match et se fait de sérieux ennemis.

Mi soledad tiene alas

Date : 19/01

The Kitchen

Date: Prochainement

Dans un contexte d’injustice croissante et d’embourgeoisement, un jeune garçon trouve sa place dans le dernier endroit encore disponible pour les habitants les plus défavorisés de Londres.

DOCUMENTAIRES

You Are What You Eat: A Twin Experiment – Bien dans son assiette : La preuve par deux

Date : 01/01

Synopsis : Des jumeaux identiques changent de régime et de mode de vie pendant huit semaines dans le cadre d’une expérience scientifique sur l’impact des aliments sur l’organisme.

Bitconned – Les Escrocs de la crypto

Date : 01/01

Synopsis : Dans ce documentaire inspiré de crimes réels, trois hommes exploitent le marché débridé de la crypto-monnaie pour escroquer des millions à des investisseurs et se payer une vie de luxe.

Break Point: Season 2 – Break Point : Saison 2

Date : 10/01

Synopsis : Les meilleurs joueurs de tennis du monde reprennent le chemin des courts pour une nouvelle saison éreintante du Grand Chelem. Leur objectif ? La gloire.

Six Nations: Full Contact – Six Nations : Au contact

Date : 24/01

Synopsis : Round après round, match après match, les meilleures équipes européennes s’affrontent pour remporter la coupe du Tournoi des Six Nations 2023.

Alexander the Great – Alexandre le Grand : Au rang des dieux

Date : 31/01

STAND UP

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis

Date : 18/01

Jacqueline Novak: Get on Your Knees

Date : 23/01

Synopsis : L’humoriste Jacqueline Novak nous raconte avec philosophie son entrée dans la sexualité et l’âge adulte avec ce spectacle à la croisée du théâtre et du stand-up.

Jack Whitehall: Settle Down

Date : 30/01

Synopsis : Le nouveau spectacle de Jack Whitehall.

Dusty Slay: Workin’ Man

Date: Prochainement

POUR LES ENFANTS

Sonic Prime Chapter 3 – Sonic Prime : Saison 3

Date : 11/01

Synopsis : Maintenant que Nine a volé le Prisme du Paradoxe pour se créer un monde rien qu’à lui, Sonic doit faire équipe avec des alliés improbables afin de protéger l’univers existant.

Not Quite Narwhal: Season 2 – Narval ou presque : Saison 2

Date : 22/01

Synopsis : De l’océan à la terre, Kelp le curieux apprend à mieux se connaître au cours d’aventures amusantes avec ses camarades licornes et sa famille de narvals.

Mighty Bheem’s Playtime – Bheem Bam Boum : Vive la récré !

Date : 29/01

Synopsis : Lorsque sa maman est nommée cheffe cuisinière au palais, le moment est venu pour Bheem d’aller à l’école.

ANIME

maboroshi

Date : 15/01

Synopsis : L’explosion d’une usine plonge une petite ville dans un temps suspendu, obligeant le jeune Masamune de 14 ans et ses amis à s’adapter à une réalité qui leur échappe.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Part 1 – The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse : Partie 1

Date : 31/01

Delicious in Dungeon – Gloutons & Dragons

Synopsis : Donjons, dragons… et un bon ragoût de monstre ? Des aventuriers plongent dans les entrailles d’un royaume maudit pour sauver leur amie… et prouvent leurs talents de cordons-bleus.