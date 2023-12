Channel 1 présente l’actu avec des avatars hyper réalistes pilotés par IA

La technologie n’est pas en soi nouvelle, mais elle atteint ici un tel niveau de sophistication que l’on franchit réellement le mur de la suspension d’incrédulité. La chaine d’info Channel 1 a dévoilé ses nouveaux avatars hyper réalistes qui lui servent de présentateurs d’actus, et c’est un choc tant ces derniers parlent et bougent comme de véritables personnes. A l’origine, ces avatars ont bien été créés à partir des images de vrais individus, mais l’IA se charge ensuite d’animer parfaitement le mouvement des lèvres en fonction du texte, avec en sus un timbre de voix et des intonations totalement naturelles; le haut du corps (notamment les bras) est animé avec le même niveau global de réalisme. Mieux encore, chaque avatar-présentateur peut parler plusieurs langues avec le même niveau de « naturel », ce qui permet de localiser la chaine d’information sans utiliser de sous-titres.

