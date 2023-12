Civil War : le prochain film d’Alex Garland fait plus dans la politique fiction que dans la science fiction (bande-annonce)

Le postulat de Civil War est presque plus terrifiant qu’une invasion alien. Le prochain film d’Alex Garland (28 Days Later, Sunshine, Ex Machina, Annihilation) sort enfin des sentiers de la science fiction pour s’aventurer sur celui, peut-être encore plus prédictif, de la politique fiction : les Etats-Unis sont en guerre civile, la vraie guerre civile, qui oppose les tenants d’une Amérique originelle (et blanche peut-on supposer, ce qui n’a pas de sens dès lors qu’on songe aux amérindiens) aux gentils démocrates « wokes » désormais chassés comme du gibier.

Le film de Garland semble un peu plus nuancé dans son approche, mais au final, cela se termine par des massacres de population civile. Après les graves incidents survenus au Capitole, le scénario de Civil War semble de toute façon beaucoup moins farfelu, presque crédible en fait. Et depuis l’élection de Trump, l’Amérique est devenue ce pays où le pire peut désormais arriver, comme si les Etats-Unis étaient devenus leur propre caricature, similaire au portrait qui en est fait dans la série animée The Simpsons. Alex Garland semble aussi revenu des futurs dystopiques : ce n’est pas la technologie et son évolution qui vont façonner notre futur, mais la façon dont nous souhaitons nous organiser en tant que société humaine.

Civil War a pour actrice vedette Kirsten Duns, sans oublier Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Sonoya Mizuno, et Nick Offerman. Le film sortira en salles en 2024, sans autre précision.