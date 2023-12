Cybertruck : il en coûtera 165 dollars pour remplacer un essuie-glace

Le Cybertruck est cher – comptez 80 000 dollars dans la configuration disponible, 60 000 dollars dans sa configuration de base pas encore disponible -, et ce tarif élevé s’étendra aux pièces détachées du véhicule. The Verge nous apprend en effet que le simple remplacement d’un essuie glace coûtera 165 dollars, le remplacement du seul balai d’essuie glace étant facturé à 75 dollars ! Tout de même…

Et encore ne s’agit-il ici que de tarifs diffusés en interne chez Tesla. On peut donc supposer que le prix public sera encore plus élevé. Le pare-brise du Cybertruck est facturé 1900 dollars, ce qui ne semble pas si fou pour un véhicule de ce niveau de gamme (le prix de la pose ne semble pas compris cependant). Quant aux vitres latérales blindées, il en coûterait « seulement » 225 et 260 dollars par plaque de verre à poser, sans compter probablement là encore l’installation du composant.

Si remplacer nombre de pièces du Cybertruck coûtera donc son prix, Tesla ne semble pas faire pire ici que l’immense majorité des constructeurs, y compris sur des modèles de véhicules beaucoup moins haut de gamme. Pour rappel, les livraisons « en masse » des premiers Cybertruck démarreront au début de l’année 2024 (mais pas en France).