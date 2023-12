Hasbro licencie plus de 1000 employés malgré le succès des franchises Donjons & Dragons et Transformers

La société de jouets et de divertissement Hasbro s’apprête à licencier 1 100 employés, ainsi que l’a révélé un dossier déposé auprès de la SEC (le gendarme de la bourse américaine). Cette décision fait suite à une précédente série de licenciements en janvier, au cours de laquelle 800 employés avaient déjà été mis à la porte. Ces licenciements seront effectués progressivement, tout au long de l’année. Ambiance.

Ce « plan social » d’envergure a pour objectif de réaliser des économies de coûts de 350 à 400 millions de dollars d’ici 2025. Dans une note aux employés partagée dans le dossier fourni à la SEC, le CEO de Hasbro, Chris Cocks, a indiqué un changement d’orientation de la société, les ressources de l’entreprise étant désormais allouées de manière stratégique afin de stimuler le développement de nouvelles marques. Quant aux pertes de l’entreprise, Chris Rocks les attribue à de vagues « vents contraires du marché ».

Le chiffre d’affaires d’Hasbro a chuté de 10% sur un an, alors que dans le même temps, la division Wizards of the Coast (WoTC), à qui l’on doit les très populaires Dungeons & Dragons (D&D) et Magic the Gathering, a enregistré une croissance de ses revenus de 40%, à 423,6 millions de dollars. Cette même division a généré un bénéfice d’exploitation de 203,4 millions de dollars. D&D s’étend aussi au cinéma ou aux jeux vidéo (Baldur’s Gate III (nommé jeu de l’année aux Game Awards), ce qui signifie que contre toute attente, c’est une très vieille franchise, que l’on croyait passée de mode, qui génère actuellement les plus gros revenus d’Hasbro.