Embracer ferme le studio Free Radical Design, qui travaillait sur TimeSplitters 4

Free Radical Design, le studio basé à Nottingham à qui l’on doit le retour de la célèbre franchise TimeSplitters (PS2), aurait fermé ses portes. Le site Web du studio affiche désormais le message « 404 Company Not Found :-( « , ce qui semble clairement indiquer que le studio n’existe plus. De nombreux employés du studio ont aussi indiqué sur les réseaux sociaux qu’aujourd’hui était leur dernier jour dans l’entreprise, beaucoup d’entre eux mettant à jour leur profil LinkedIn afin de préciser qu’il étaient à la recherche de nouveaux postes.

The last day at FRD was very different from what I imagined. I don't think it sunk in properly just yet, but handed my keys in and left the building the last time. It's Time to Split pic.twitter.com/n1UGELsoED

— Adam Kiraly (@94Kiraly) December 11, 2023