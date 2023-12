Le complotiste Alex Jones est de retour sur Twitter

5 ans après son bannissement de Twitter, le complotiste Alex Jones est de retour sur X (ex-Twitter) après qu’Elon Musk ait demandé aux visiteurs de la plateforme de voter pour ou contre le retour du polémiste d’extrême droite. Elon Musk avait pourtant promis de ne jamais réintégrer Alex Jones suite aux thèses délirantes tenues par ce dernier concernant la tuerie de Sandy Hook. Alex Jones avait en effet nié la réalité même du drame de Sandy Hook via sa chaîne de désinformation InfoWars, ce qui avait valu une condamnation en justice du polémiste, ce dernier devant verser aux victimes du massacre plusieurs centaines de millions de dollars.

De plus en plus absolutiste concernant la défense de la liberté d’expression, Elon Musk a donc fini par réintégrer Alex Jones, confirmant aussi au passage que X est bien redevenu le nouveau repaire de l’extrême droite américaine. Le retour d’Alex Jones s’est d’ailleurs traduit par un débat (diffusé sur X) entre Alex Jones, Andrew Tate (accusé de proxénétisme et l’un des chefs de file idéologique du mouvement incel aux US), le candidat républicain (de la droite extrême) Vivek Ramaswamy... et Elon Musk en personne.

On notera que Musk va désormais jusqu’à défendre les fake news les plus toxiques au nom de la liberté d’expression, une posture qui fait fi de tous les travaux scientifiques montrant que les informations délirantes affaiblissent le débat démocratique et la perception du réel d’un grand nombre de citoyens (les informations fausses se transmettent beaucoup plus vite et plus profondément dans la société que les informations rectificatives qui démontent ces fausses informations). La position de Musk sur ce sujet pourrait d’ailleurs lui valoir quelques ennuis en Europe, où les fake news sont dans le viseur des régulateurs et plus globalement des députés européens. A force de jouer avec le feu, c’est l’avenir même de X en Europe qui risque de se poser dans un avenir proche.