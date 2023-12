L’Iran envoie une bio-capsule dans l’espace (et demain des astronautes ?)

L’Iran aussi affirme ses ambitions dans le domaine spatial. L’agence spatiale iranienne (ISA), qui fête cette année sa vingtième année d’existence, a réalisé mercredi 6 décembre le lancement dans l’espace d’une « bio-capsule » de 500 kg, une réussite qui s’inscrit dans un projet beaucoup plus ambitieux consistant à envoyer des astronautes iraniens en orbite d’ici 2030. La fusée iranienne, propulsée par un moteur à propergol solide Salman, à atteint l’altitude de 130 km. La bio capsule aurait embarqué des animaux et d’autres organismes vivants… une information qui a été rapportée par les médias iraniens sans être officiellement confirmée par l’ISA.

L’ISA n’en est pas à son coup d’essai et a déjà envoyé en orbite plusieurs satellites civils et scientifiques. Le programme spatial de l’ISA – qui met en avant la recherche, l’exploration spatiale et l’envoi de satellites civils – est cependant soupçonné par plusieurs pays et experts de servir de couverture à des projets nettement moins pacifiques (notamment la mise au point de missiles balistiques). Il ne fait en outre guère de doutes que la Russie apporte un soutien logistique à l’Iran dans le domaine spatial, même si les contours réels de ce soutien restent encore largement flous.