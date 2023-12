Bungie sera entièrement contrôlé par PlayStation en cas de (trop) mauvais résultats

Sony (ou plus exactement Sony Interactive Entertaiment) a racheté Bungie pour 3,6 milliards de dollars, un montant conséquent mais qui ne s’est pas traduit par une prise de contrôle totale du studio de Destiny. Bungie est en fait une filiale de PlayStation, avec son autonomie propre. Le conseil d’administration de Bungie est composé à parité de membres historiques de Bungie et de cadres de PlayStation (dont Hermen Hulst, le patron des PlayStation Studios), mais en cas de litiges sur les décisions à suivre, c’est toujours Pete Parsons, le CEO de Bungie, qui tranche dans le vif et non pas Sony.

Une enquête menée par IGN (tout arrive…) indique cependant qu’en cas de mauvais résultats, Bungie pourrait bien perdre son indépendance, et dans la foulée son statut si spécial vis à vis de Sony.

« Bien que les détails exacts de l’accord conclu par Sony pour acquérir Bungie restent inconnus du public et des employés, des sources affirment avoir été informées par les dirigeants que la structure actuelle du conseil d’administration est subordonnée à la réalisation de certains objectifs financiers par Bungie. Si Bungie n’atteint pas ses objectifs de revenus dans des proportions trop importantes, Sony est autorisé à dissoudre le conseil d’administration existant et à prendre le contrôle total de l’entreprise. » affirme ainsi la journaliste d’IGN.

Sachant que le chiffre d’affaires de Bungie a considérablement chuté suite à une diminution de la rétention des joueurs de Destiny, on peut supposer que ces mauvais résultats doivent durer dans le temps pour que Sony se décide à prendre le contrôle. En d’autres termes, l’extension The Final Shape de Destiny II (reportée à 2024) a tout intérêt à cartonner, sans quoi Bungie rentrera totalement dans le moule PlayStation, avec sans doute à la clefs des licenciements supplémentaires. Ambiance…