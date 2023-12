Les films Pixar Soul, Luca et Alerte Rouge seront de retour en salles en 2024

La pandémie de Covid-19 a bouleversé l’industrie du film. Chez Disney, cette période s’est traduite par une changement total de stratégie, les nouveaux métrages d’animation sortant directement sur le service de streaming Disney+. Ainsi, Soul, Luca et Alerte Rouge (Turning Red) n’avaient pas eu les honneurs d’une sortie en salles. Pour tous les aficionados de Pixar qui ne sont pas abonnés à Disney+, cela signifiait aussi qu’il fallait nécessairement attendre la disponibilité à l’achat pour profiter de ces petits chef d’oeuvres (ce qui explique sans doute le relatif échec d’audience de ces mêmes films sur Disney+).

La firme aux grandes oreilles va tenter de remonter le temps et de grapiller cette fois tout ce qui peut l’être : Soul sortira en salles le 12 janvier 2024, Alerte Rouge le 9 février, et Luca est programmé pour le 22 mars. Il serait très étonnant que ces films cartonnent au box-office (ils sont disponibles en VoD ou à l’achat depuis 2 ou 3 ans), mais ce n’est sans doute pas l’objectif de Disney. Suite à l’énorme grève des acteurs et des scénaristes américains, Disney a reporté la majorité de ses prochaines productions à 2025, tant et si bien que 2024 s’annonce comme un nouveau chemin de croix pour le géant américain. Dans ce contexte, la sortie en salles de 3 films Pixar (4 en fait avec Inside Out 2) a presque les contours d’une stratégie marketing visant à rappeler au grand public que Disney est toujours là… On note enfin que ces retours en salles ont pour l’instant été uniquement confirmés pour le territoire américain.