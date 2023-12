Virgin Galactic : Richard Branson annonce qu’il ne financera plus la société

Virgin Galactic rencontre de nouvelles turbulences depuis que le multimilliardaire Richard Branson a annoncé qu’il ne financerait plus la startup spatiale qu’il a pourtant lui-même fondé. Interrogé par un journaliste du Financial Times, Richard Branson a fait quelques aveux pour le moins inquiétant concernant l’avenir de Virgin Galactic : » Nous n’avons pas les poches les plus profondes après le Covid, et Virgin Galactic dispose d’un milliard de dollars, ou presque » a ainsi déclaré Branson. « La société devrait, je crois, disposer de fonds suffisants pour faire son travail par elle-même ».

Ces déclarations n’ont pas vraiment rassuré les investisseurs, qui ont lourdement sanctionné le titre de Virgin Galactic. L’action du groupe perdait ainsi 17% de sa valeur quelques heures seulement après les propos de Branson. L’arrêt de tout financement intervient aussi à un moment charnière pour Virgin Galactic : 20% des employés ont été licenciés il y a quelques semaines (soit 185 salariés) et la société a confirmé que les vols commerciaux seraient arrêtés pour une durée de 18 mois. Virgin tente en fait de rebondir avec son nouvel avion spatial, Delta, qui devrait faire ses grands débuts en 2026.

La stratégie de communication de Branson semble en tout cas à bout de souffle : l’entrepreneur souhaitait sans doute donner l’impression que Virgin Galatic dispose de suffisamment de ressources pour continuer ses activités jusqu’à l’introduction du Delta en 2026, mais nombre d’analystes du secteur estiment en fait que l’entreprise aura sans doute besoin d’investissements supplémentaires d’ici 2025. Le tourisme spatiale parviendra t-il à être chose qu’un fantasme de millionaire ?