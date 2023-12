EA offre des technologies d’accessibilité aux autres développeurs

Malgré une bien piètre image dans l’industrie comme auprès des joueurs, EA continue sur une bonne lancée, et partage aujourd’hui de nouveaux outils destinés à rendre les jeux vidéo accessibles au plus grand nombre. Il y a quelques années, l’entreprise avait déjà fourni le code pour un outil dédié aux daltoniens, ainsi qu’au système de ping contextuel d’Apex Legends. Le studio vient de partager de nouveaux outils, notamment quatre brevets et Iris.

Des outils bien utiles

Iris est un outil d’analyse orienté photosensibilité. Il analyse chaque vidéo pour y trouver les images qui pourraient déclencher des réactions chez les épileptiques, ou ceux atteints de pathologies similaires. On le retrouve dans des titres comme EA Sports FC 24, ou encore les derniers Madden. En ce qui concerne les autres brevets partagés, on retrouve différentes features.

La première concerne « l’Automated Player Control Takeover ». Ce système détecte automatiquement des moments où le joueur n’est plus en contrôle, par exemple lorsque des handicaps interfèrent avec les capacités motrices, cognitives ou visuelles. Dans ces moments, le jeu prend temporairement le contrôle, imitant les actions du joueur jusqu’à ce que ce dernier puisse jouer à nouveau.

On trouve aussi « l’Adaptive Gaming Tutorial System », qui adapte les tutos aux différents comportements et skills. Il pourrait dans ce cas aider les joueurs en situation de handicap en adaptant les différentes aides, se concentrant sur ce qui peut poser problème en proposant des solutions adaptées.

On retrouve ces fonctionnalités dans le troisième brevet, « Animated and Personalized Coach for Video Games ». Celui-ci, plus que d’adapter les messages du tuto, analyse les comportements en jeu et donne un retour en conséquence au joueur sous la forme d’un personnage in-game. Avoir un tel coach in-game rend l’expérience beaucoup plus agréable, voire immersive !

Enfin, EA a partagé le « Route Navigation System », technologie utilisée dans Mirror’s Edge Catalyst. Servant à pointer et rendre plus évidentes les routes possibles jusqu’à l’objectif, elles renforce particulièrement l’accès au niveau cognitif et visuel.