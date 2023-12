LEGO et Fortnite préparent une collab « survival crafting »

Alors que l’attention des joueurs Fortnite se porte sur l’arrivée d’une nouvelle île, Epic a préparé une autre surprise pour eux. En effet, la prochaine mise à jour majeure devrait apporter avec elle un nouveau mode en jeu : Lego Fortnite. LEGO l’a teasé avec une vidéo sur sa page X, décrivant le tout comme « un nouveau jeu de survival crafting » prévu pour le 7 décembre. Il s’agit là de la première partie de la collaboration entre les deux entreprises. Elles avaient annoncé en avril l’année dernière travailler ensemble à la création d’un « espace dans le metaverse qui soit amusant, divertissant, conçu pour les enfants et les familles ».

Cette arrivée imminente expliquerait certains changements dans Fortnite. Par exemple, Epic a commencé à introduire différentes recommandations par tranche d’âge sur son titre, interdisant par exemple l’utilisation de certains skins selon le mode de jeu choisi. En l’occurrence, le nouveau mode LEGO sera réservé aux 10 ans et plus. Si l’expérience intéresse et divertit autant que prévu, Fortnite pourrait consolider sa place dans les foyers. Inclure la famille dans son ensemble est une décision qui pourrait rapporter gros à Epic.