Aussi incroyable soit-elle, la science-fiction reste parfois étroitement liée à nos progrès du monde réels qui s’en inspirent. C’est notamment le cas pour les « anthrobots« , une nouvelle création de robots biologiques minuscules évolués à partir d’une cellule humaine prélevée dans la trachée. Ces cellules sont recouvertes de cils, aidant à bloquer de petites particules qui pourraient se retrouver dans nos poumons. Grâce au travail dans le laboratoire, l’équipe de chercheurs à réussi à faire de ces cellules des « organoïdes » multicellulaires, avec les cils à l’extérieur. Elles peuvent ainsi se déplacer.

D’après les premiers tests, elles peuvent survivre jusqu’à 60 jours en laboratoire, et se grouper d’elles-mêmes différentes formes. Ces biobots devraient se montrer utiles dans plusieurs domaines, particulièrement dans le monde médical. En effet, quand un cluster d’anthrobots a rencontré des neurones endommagés au labo, les microorganismes ont aidé à la création de nouvelles cellules pour les réparer. Une nouvelle très encourageante et à la portée immense. Les chercheurs y voient déjà des possibilités de traitement pour les pathologies neurologique, les tissus endommagés, mais aussi l’application de médicaments. Et ce n’est que le début ! Les chercheurs imaginent déjà des biobots capables d’accomplir bien plus que leur rôle original dans le corps humain, et ce sans modifier leur ADN.