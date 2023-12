PlayStation supprime des séries achetées par les utilisateurs

C’était l’avantage principal vanté lors du passage au numérique. Contrairement à vos DVD, vos contenus multimédia ne s’abimeront pas et resteront frais et dispo ! Malheureusement, le contrat est souvent loin d’être aussi avantageux pour les clients. C’est ce que des utilisateurs PlayStation viennent de découvrir. Sony s’apprête en effet à supprimer de ses réseaux des shows Discovery comme Mythbusters ou Naked and Afraid, et ce même pour les joueurs ayant déjà acheté ce contenu. Tout ceci est à cause d’une fusion entre Warner Bros et Discovery, impactant ainsi les droits de Sony (et de ses clients).

« Etant donné nos contrats de licence avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder vos précédents contenus Discovery achetés, et ce contenu sera retiré de vos bibliothèques », peut-on ainsi lire dans un email de Sony envoyé aux utilisateurs. On trouve également dans ce mail un lien présentant tous les shows impactés.

Certains découvrent ainsi de façon assez brutale les termes et conditions que peu lisent avant de signer. Personne n’est propriétaire du contenu en ligne. Il s’agit d’une location à durée indéterminée au bon vouloir des entreprises. Et la tendance va se confirmer. On voit en effet dans les politiques de Microsoft et Sony que les lecteurs de disques disparaissent peu à peu des machines, retirant ainsi l’option de se fournir les versions matérielles. Heureusement que des tiers proposent encore des lecteurs peu onéreux. Et quand bien même, tous les show n’existent pas en version physique.