Capcom confirme des nouveaux remakes Resident Evil

Après le succès de la franchise en général, mais en particulier des derniers remakes sortis, l’annonce arrive sans surprise : Capcom n’a pas fini de ressortir les jeux précédents Resident Evil. C’est Yasuhiro Anpo, directeur de Resident Evil 4 Remake qui a fait cette déclaration lors d’un événement PlayStation au Japon. Toujours d’après lui, Capcom attendrait une réponse du public pour jauger son approche des remakes. Les retours aideraient à « développer en gardant l’opinion des joueurs à l’esprit ». Il n’a pas donné de nom de jeu en particulier, teasant une annonce à venir du studio.

Néanmoins, difficile de penser à autre chose que Resident Evil 5 pour le prochain remake. Suite du dernier remake en date, il reprendrait également le troisième titre le mieux vendu de la licence, juste derrière le deuxième et le septième opus. Mais les fans les plus anciens pensent également à Code: Veronica, ou encore à Resident Evil Zero. Quoi qu’il en soit, le studio risque d’avoir bien des projets à présenter en 2024. Entre un Dragon’s Dogma 2 prévu pour mars et un éventuel remake de célèbre survival horror, les joueurs auraient de quoi faire.