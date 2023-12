L’empreinte carbone des IA génératives est désormais quantifiée

Impossible de nier que l’IA se fait peu à peu une place dans nos vie, et ce peu importe le domaine. Vie quotidienne ou professionnelle, il s’agit d’un outil surpuissant capable de gérer bien des tâches. Malheureusement, tout a un prix. Et vu la puissance de calcul nécessaire à ces systèmes, difficile de croire qu’une utilisation à grande échelle peut se faire sans impact environnemental. C’est ce que les chercheurs de Hugging Face, une start up basée sur l’IA et l’Université de Carnegie Mellon, ont découvert.

Ainsi, générer une image aurait une empreinte carbone équivalente à la charge complète d’un smartphone. L’équipe a appliqué ses méthodes sur 13 utilisations différentes de l’IA. D’après leurs résultats, la génération d’images est la plus « lourde », tandis que la génération de texte correspond à une charge de 16% d’un smartphone. Ce qui n’est pas énorme individuellement. Mais chaque opération étant effectuée des millions de fois par jour, ces chiffres peuvent vite grimper. Pour référence, ChatGPT a près de 10 millions d’utilisateurs par jour, pour plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. De quoi générer un sacré volume de données, et par conséquent d’émissions.