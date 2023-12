Roadrunner, la nouvelle génération de drone-tueur capable de décoller et d’atterrir à la verticale

La start-up Anduril, spécialisée dans les appareils technologiques militaires, vient de dévoiler le Roadrunner, un drone-tueur de dernière génération, modulaire et autonome. Ce bijou de technologie létale peut décoller et atterrir à la verticale, ce qui le range dans la catégorie des VTOL. L’engin est propulsé par un biréacteur et ses variante Roadrunner-Munition (ou Roadrunner-M), peut transporter une ogive capable d’éliminer de nombreux types de menaces aériennes.

Un fois ses objectifs définis, Roadrunner décolle, suit et neutralise ses cibles de manière totalement autonome, même si bien sûr l’appareil reste contrôlable à distance via Lattice, un logiciel développé par Andruil et dopé à l’IA ou au sein d’une architecture logicielle déjà existante. Dans les cas où une interception/neutralisation de la cible n’est pas nécessaire, le véhicule retourne à la base, toujours en toute autonomie. Enthousiaste, le directeur de la stratégie d’Anduril, Chris Brose, compare l’engin à une « arme à réaction à réaction qui atterrit comme un Falcon 9 » (quelle poésie !). « À mon avis, il s’agit de la première arme récupérable jamais utilisée » continue Brose. « C’est une chose plutôt cool. La possibilité de le déployer […], de le récupérer et de le réutiliser si vous ne l’utilisez pas réellement dans une opération visant à éliminer un autre drone, change complètement la façon dont les opérateurs peuvent combattre avec cette nouvelle capacité. »