L’utilisation gratuite d’Evernote sera bientôt restreinte à 50 notes et un seul bloc-notes

L’éditeur d’Evernote vient officiellement d’annoncer la date de son nouveau forfait gratuit restreint, un forfait qui limite les utilisateurs à 50 notes et un seul bloc-notes. Effectif à partir du 4 décembre prochain, cet accès gratuit mais (très) limité risque fort de faire grincer les dents de nombreux utilisateurs du logiciel. Plus piégeux encore, les utilisateurs gratuits pourront dépasser cette limite des 50 notes et d’un seul bloc-notes, mais dès lors qu’il s’agira de modifier, supprimer ou exporter ces notes, il faudra alors passer à un forfait payant ou supprimer des notes plus anciennes pour rester dans les clous. Evernote se justifie en expliquant que la plupart des comptes gratuits actuels ne dépassent pas ces limites, ce qui signifie bien qu’une minorité d’utilisateurs se retrouvera bien au pied du mur.

Lucide, l’éditeur a reconnu que « ces changements pourraient vous amener à reconsidérer votre relation avec Evernote », ce qui est sans doute peu dire d’autant les forfaits payants ne sont clairement pas donnés (15 euros pour 10 Go de téléchargements mensuels ou 20 Go pour 18 euros/mois). La quête absolue de rentabilité est donc désormais le seul leitmotiv, un objectif qui transparaissant déjà derrière les dernières décisions de la société mère d’Evernote, avec notamment le licenciement de la quasi totalité des salariés du groupe basés aux Etats-Unis, la relocalisation des opérations vers l’Europe, et la réduction drastique de l’équipe en charge de l’app mobile Evernote.