Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en décembre 2023 (Far Cry 6, Tomb Raider, Remnant II…)

Microsoft présente la liste des jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en décembre 2023. Le groupe a décidé de bouler l’année avec l’ajout de 12 titres.

Dès aujourd’hui

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console et PC) : un jeu de tir d’action et de survie à la troisième personne qui se déroule dans un monde post-apocalyptique envahi par des créatures monstrueuses. En tant que l’un des derniers vestiges de l’humanité, vous partirez seul ou aux côtés de deux autres survivants pour affronter des hordes d’ennemis mortels et des boss épiques et tenter de reprendre ce qui a été perdu.

Remnant II (Cloud, PC, Xbox Series X|S) : la suite de Remnant : From the Ashes qui oppose les survivants de l’humanité à de nouvelles créatures mortelles et à des boss dignes de Dieux dans des mondes terrifiants. Jouez en solo ou en coopération avec deux autres amis pour explorer les profondeurs de l’inconnu et empêcher un mal de détruire la réalité elle-même.

1er décembre

Spirit of the North (Cloud, Console et PC) : partez pour une aventure magnifique et pleine de sens à travers des paysages inspirés de ceux de l’Islande. Découvrez une terre en ruine en étant guidé à travers les montagnes par le Gardien des Aurores Boréales et en résolvant des énigmes environnementales pour découvrir ce qui est arrivé à l’ancienne civilisation qui vivait là.

SteamWorld Build (Cloud, Console et PC) : ouvrez la voie à une exploration nouvelle alors que la planète meurt autour de vous. Creusez en profondeur et construisez en largeur pour déterrer des technologies spatiales perdues depuis longtemps, tout en vous assurant que tout le monde dispose de l’eau, du carburant et du confort vital dont il a besoin ! Avez-vous ce qu’il faut pour atteindre la frontière ultime ?

5 décembre

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : un slice ’em up en voxel robotisé où n’importe quelle partie de votre corps peut être tranchée. Avec votre esprit transféré dans un robot gladiateur, vous devez survivre aux sinistres épreuves de l’arène. Affrontez jusqu’à 15 joueurs dans Last Bot Standing, faites équipe en coop en ligne ou affrontez l’empereur robot dans le mode histoire.

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC) : avec des moments d’action épiques et intenses dans les environnements les plus hostiles de la planète, Rise of the Tomb Raider propose une aventure de survie cinématographique dans laquelle vous rejoindrez Lara Croft lors de sa première expédition de fouille de tombes.

While the Iron’s Hot (Cloud, Console et PC) : enfilez les bottes d’un apprenti forgeron en quête pour devenir un maître et pour restaurer un village en ruine. Ce jeu d’aventure astucieux envoie les joueurs sur l’île mystérieuse d’Ellian, où vivent les meilleurs artisans du monde. Bien que vous puissiez forger quelques armes au cours de votre voyage, ce n’est pas le genre de jeu où vous les maniez. Les problèmes de l’île peuvent tous être résolus grâce à votre intelligence et à votre talent d’artisan.

World War Z: Aftermath (Cloud, Console et PC) : ce jeu de tir coopératif à la troisième personne, pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, met en scène des nuées de zombies. Basé sur le film de Paramount Pictures, World War Z se concentre sur un gameplay rapide tout en explorant de nouvelles intrigues à travers le monde.

7 décembre

Goat Simulator 3 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : Pilgor est de retour ! Rassemblez votre troupeau et aventurez-vous dans Goat Simulator 3, une toute nouvelle expérience de ferme en bac à sable, totalement réaliste, dans laquelle vous serez à nouveau dans les sabots d’une des protagonistes préférées de la planète.

8 décembre

Against the Storm (PC) : un city builder dark fantasy dans lequel vous devez reconstruire la civilisation confrontée à des pluies apocalyptiques. En tant que vice-roi de la reine, dirigez les humains, les castors, les lézards, les renards et les harpies pour reconquérir la nature sauvage et assurer un avenir aux derniers survivants de la civilisation.

12 décembre

Tin Hearts (Cloud, Console et PC) : embarquez dans des puzzles à la Lemmings pour revivre l’histoire d’Albert Butterworth. Au fil de quatre actes distincts et de plus de 50 énigmes, habilement réparties dans une grande maison victorienne, vous découvrirez une variété d’inventions fantaisistes aux capacités uniques, qui permettront à une troupe de soldats en fer-blanc de voyager en toute sécurité.

14 décembre

Far Cry 6 (Cloud, Console et PC) : bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. En tant que dictateur de Yara, Antón Castillo est déterminé à redonner à sa nation sa gloire d’antan par tous les moyens, et son fils, Diego, suit ses traces sanglantes. Leur règne oppressif a déclenché une révolution. Incarnez Dani Rojas, un Yaran local, et combattez aux côtés d’une guérilla moderne pour libérer Yara dans ce jeu d’action-aventure à la première personne en monde ouvert.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 décembre 2023