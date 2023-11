Remnant est considéré (à juste titre) comme un jeu d’action absolument culte, et sa suite, Remnant 2, est nominée pour les prochains Game Awards dans la catégorie du meilleur jeu d’action. Ces deux titres majeurs viennent de débarquer en « shadow drop » dans le service par abonnement Xbox Game Pass, ce qui signifie que contrairement à ce qui fait habituellement, Xbox n’avait pas averti de l’arrivée de ces deux jeux. Jouables en solo ou en co-op jusqu’à 4 joueurs, Remnant : From the Ashes et sa suite sont des « jeux de tir à la troisième personne de type action-survie, dans un monde post-apocalyptique envahi de créatures cauchemardesques. Incarnant l’un des derniers survivants, vous devrez lutter en solo ou en groupe avec jusqu’à deux autres joueurs contre des hordes d’ennemis redoutables et des boss épiques pour reprendre ce qui a été perdu. » On notera que Remnant 2 est sorti sur consoles et PC il y a 4 mois à peine. Une très belle prise pour ls service de Microsoft.





Considérés un peu comme les Souls-like version shooter, ces deux titres clôturent un mois de novembre particulièrement faste pour le Game Pass, sachant qu’il y a deux semaines à peine, le service a accueilli le jeu de stratégie Dune : Spice Wars, l’excellent jeu d’action Roller Drome, le jeu de baston Killer Instinct, et le très attendu Persona Tactica.