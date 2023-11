Titan Image Generator : Amazon dévoile son IA de génération d’images de type DALL-E et Midjourney

Décidément, la conférence AWS re:Invent d’Amazon restera dans les anales de la société. En quelques jours, Amazon a dévoilé de nouveaux processeurs taillés pour les calculs d’IA, un chatbot de type ChatGPT destiné aux clients de ses solutions AWS, et aussi Titan Image Generator, une IA de génération d’images de type DALL-E (OpenAI) et Midjourney. Amazon promet que son IA « peut produire des images réalistes de qualité studio » et s’empresse de rajouter que des protections ont été rajoutées au logiciel afin d’éviter les prompts toxiques (en d’autres termes, il ne sera pas possible de générer des dames toutes nues). A contrario cette fois de Midjourney et de la plupart des autres IA génératives d’images, Titan Image Generator a été conçu pour une utilisation en entreprise et fournit aux développeurs un outil pour créer leurs propres générateurs d’images (ce qui nécessitera un accès à Amazon Bedrock).

Swami Sivasubramanian, le vice-président d’AWS, a fait la démonstration des capacités de Titan, qui peut non seulement générer des images à partir d’invites en langage naturel (pas seulement des prompts donc), mais s’avère aussi capable de modifier à la volée les arrières plans sans toucher aux autres éléments graphiques de l’image. Le gros atout (pour le coup « caché ») de Titan, c’est peut-être l’intégration de filigranes totalement invisible. Ce filigrane ne se limite pas aux métadonnées et n’est détectable que via une API créée par Amazon. Cette approche souligne bien que Titan est réellement un modèle d’IA plutôt qu’un produit final, un modèle qui permet aux développeurs de « customiser » au mieux ce qu’ils souhaiteront proposer aux utilisateurs finaux.

Amazon a enfin annoncé la disponibilité d’autres modèles Titan, tels que Titan Text Lite pour de la génération de texte « light » et Text Express pour des applications plus volumineuses telles que les applications de chat conversationnel.