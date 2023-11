Résultats dans le vert pour CD Projekt RED, qui confirme le développement en cours de la prochaine trilogie The Witcher

Voilà une information qui va ravir les nombreux fans du sorceleur : lors de sa publication de résultats (positifs les résultats), CD Projet RED a annoncé qu’il démarrait le développement du premier jeu de la prochaine trilogie The Witcher, un titre que l’on connaît jusqu’ici sous le nom temporaire de The Witcher : Polaris. En fait, le développement du titre a déjà bien commencé, ainsi que le confirment les documents rendus publics lors de l’annonce des derniers résultats financiers. Plus de la moitié des effectifs du studio planchent actuellement sur the Witcher Polaris, et d’ici à juin 2024, ils seront près de 400 à travailler sur le titre ! Quant au reste du studio, une partie est sur la suite de Cyberpunk 2077, baptisée pour l’instant Orion.

Outre cette confirmation qui donne envie de se projeter 3 ou 4 ans en avant (c’est le temps de développement moyen d’un gros AAA), le studio polonais a donc publié toute une série de chiffres particulièrement engageants. On apprend ainsi que l’extension Phantom Liberty a été achetée par un cinquième des joueurs de Cyberpunk 2077, ce qui représenterait à la louche près de 5 millions de DLC téléchargés (pour 25 millions de jeux Cyberpunk vendus donc). Tout va bien aussi du coté des finances avec un chiffre d’affaires de 102,3 millions d’euros sur le dernier trimestre, et un bénéfice opérationnel de 43 millions. On n’oubliera pas tout de même qu’il y a quelques mois à peine, CD Projekt Red licenciait des dizaines de développeurs de sa filiale The Molasse’s Flood.