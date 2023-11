Dragon’s Dogma II : un trailer et une date de lancement

Capcom a enfin annoncé la date de sortie de Dragon’s Dogma 2, dont le lancement est donc prévu le 22 mars 2024, sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. 12 ans après la sortie du titre original, Dragon’s Dogma 2 poursuit sa quête dans un monde parallèle où le héros Arisen s’est fait voler son cœur par le Dragon. La reine régente Disa a installé un faux Arisen afin de contrôler le royaume de Vermund tandis que la nation de Battahl se tourne vers le culte de la Flamme Lambent et de l’impératrice Nadinia pour éviter que le sort ne s’acharne sur eux. Les joueurs pourront choisir de diriger Arisen ou de se créer un personnage personnalisable. De nouveaux monstres enrichiront le bestiaire de ce second opus, notamment l’imposant Golem Talos. Le nouveau trailer du jeu et un showcase de 13 minutes annoncent en tout cas un titre absolument épique, peut-être pas le plus next gen en terme de réalisation mais avec toujours cette sensation de liberté propre à la franchise.





Bonne nouvelle donc pour les fans, les précommandes pour Dragon’s Dogma 2 sont désormais ouvertes, la version standard étant proposée au prix de 65 euros sur PC et 75 euros sur console. L’édition Deluxe (10 euros de plus) comprend un « New Journey Pack » (un kit de camping personnalisé, des cristaux de faille, une clef de geôle, une pierre de Réveil, etc.).