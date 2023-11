OnePlus 12 : le retour de la charge sans fil et d’autres caractéristiques sont officialisées

La présentation du OnePlus 12 aura lieu dans quelques jours, mais cela n’empêche pas le constructeur de partager en avance quelques caractéristiques techniques de son nouveau smartphone haut de gamme.

Des détails sur le OnePlus 12

Sur Weibo, Li JieLouis de OnePlus confirme que le OnePlus 12 sortira en Chine le 5 décembre et dévoile plusieurs caractéristiques techniques du prochain téléphone. Cela inclut la puce Snapdragon 8 Gen 3, ce qui n’est pas une surprise. Il est aussi question d’un nouvel « écran oriental 2K ». Il n’y a pas de précision sur l’écran en question. En revanche, le cadre suggère séparément qu’il sera plus facile d’utiliser l’écran quand l’appareil sera mouillé.

De plus, le OnePlus 12 aura un émetteur infra-rouge. Il y aura également le capteur photo Sony Lytia LYT-808. Ce sera du moins l’un des capteurs, sachant que le smartphone en aura plusieurs.

Et dernier point confirmé : le retour de la charge sans fil. OnePlus a déjà proposé la recharge sans fil par le passé, mais a supprimé cette fonctionnalité dans les OnePlus 11 et OnePlus Open. On ne sait pas si le OnePlus 12 apportera des améliorations aux spécifications – les précédents appareils OnePlus proposaient une charge sans fil de 50 W.

Rendez-vous donc le 5 juin pour découvrir le OnePlus 12, du moins en Chine. La sortie dans le reste du monde devrait se faire quelques semaines plus tard. Il se murmure que ce sera en janvier, mais la marque n’a pas confirmé.