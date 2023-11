Meta stoppe la vente de la Sangle Élite Meta Quest 3 à cause d’un soucis de firmware

Meta vient d’interrompre temporairement la vente de la sangle Elite Strap (avec batterie) destinée au Meta Quest 3 en raison d’un défaut de charge lié au firmware. L’accessoire, facturé 150 euros, offre jusqu’à deux heures supplémentaires d’autonomie pour le casque VR autonome et améliore le confort en servant aussi de contrepoids avec la face avant du casque. La sangle Elite Strap n’est actuellement plus disponible chez Meta et chez les détaillants tiers (il est « actuellement indisponible » chez Amazon). Meta a donc reconnu (assez rapidement) le défaut de l’accessoire et a lancé la production d’un nouveau lot qui résoudra les soucis de firmware.

Le fabricant a aussi prévu de remplacer les accessoires dysfonctionnels au cas par cas pour les acheteurs concernés, ces derniers étant priés de contacter le support client. Les premiers retours sur l’Elite Strap datent de plusieurs semaines : de nombreux utilisateurs avaient alors signalé que la batterie commençait à charger puis s’arrêtait de fonctionner bien avant la fin de la charge.

Meta n’a pas précisé l’étendue du problème, mais le soucis étant lié au firmware, il y a de grandes chances que tous les modèles ou presque soient concernés. On notera enfin qu’en 2020, des problèmes similaires avaient touchés les sangles Elite destinées au Quest 2, ce qui avait là aussi entrainé une pause temporaire des ventes suivie d’une extension de la garantie ainsi que la mise en place de correctifs pour les lots ultérieurs.