Varjo dévoile le Varjo XR-4, un casque XR aux spécifications très haut de gamme

L’Apple vision Pro se fait attendre ? Varjo a décidé qu’il ne fallait pas laisser les professionnels sans solution XR dédiée et lance le Varjo XR-4, un casque XR aux spécifications très haut de gamme. Le nouveau modèle ne fait pas dans le détail : deux fois plus de clarté, un champ de vision (FoV) doublé lui aussi et des caractéristiques générales très haut de gamme, ainsi que le prouve la (très) belle fiche de specs ci-dessous. Une fois n’est pas coutume, le Varjo XR-4 sera livré avec des contrôleurs signés Razer, ce qui n’est pas du luxe étant donné le tarif de l’engin. Quant au positionnement de l’appareil, il est résolument professionnel : « Nous n’essayons pas de vous faire regarder des films avec des casques ou de jouer à des jeux. Il s’agit vraiment de reproduire la réalité avec la plus haute fidélité possible afin que vous puissiez faire votre travail – des choses que vous auriez pu faire normalement dans le monde réel – que vous pouvez faire en réalité mixte », a ainsi déclaré Patrick Wyatt, directeur des produits de Varjo, en tablant au passage le Vision Pro d’Apple.

Spécifications du casque XR-4 :

4K par œil (résolution de 3 840 x 3 744)

Un capteur LiDAR

Deux panneaux mini-LED de 3,59 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Contraste 1:10 000 avec gradation locale

200 nits de luminosité

Gamma de couleurs : 98 % sRBG, 96 % DCI-P3

Champ de vision de 120 x 105 degrés

51 pixels par degré (ppd)

Deux caméras passthrough de 20 mégapixels

Latence de 22 millisecondes

1 port DisplayPort et 1 port USB-C

Audio spatial sur les haut-parleurs intégrés + prise jack 3,5 mm pour la sortie audio

Deux microphones intégrés antibruit

Le Varjo XR-4 démarre à 3 990 dollars et les précommandes sont déjà ouvertes… pour les entreprises seulement. Les premières livraison démarreront en décembre.