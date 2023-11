Mars : la NASA planche sur le successeur d’Ingenuity, le drone-hélico

Les ingénieurs de la NASA au Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena développent activement des hélicoptères « martiens » de nouvelle génération qui pourront logiquement surpasser les performances d’Ingenuity. Les tests effectués sur Terre se concentrent actuellement sur des pales en fibre de carbone plus longues afin de maximiser les performances dans l’environnement spécifique de Mars. Ces pales ont été testées jusqu’à 3 500 tr/min, soit bien au delà des 2 400 à 2 900 tr/min d’Ingenuity.

Le rover Perseverance est toujours en mission dans Jezero (un cratère de Mars) et l’objectif consiste cette fois à transférer les échantillons du célèbre Rover La mission de retour d’échantillons implique désormais que Perseverance remettra ses échantillons à un second atterrisseur qui fera le pont avec la fusée de retour. Les deux nouveaux hélicoptères en préparation seront sans doute envoyés sur Mars en même temps que le second attendrisseur et serviront d’engin d’appoint voire de solutions de remplacement dans le cas où Persévérance viendrait à flancher. Les deux hélico-drones récupèreront aussi la mission actuelle d’Ingenuity qui consiste à servir d’éclaireur et à ouvrir le chemin pour Perseverance