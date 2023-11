Le Portugal a tourné six jours d’affilée sur ses énergies renouvelables

Le Portugal a établi un nouveau record au début du mois de novembre. Entre le 31 octobre et le 6 novembre, le pays a fonctionné uniquement sur ses énergies renouvelables. Mieux encore, il a produit 1,102GWh, contre une consommation de seulement 840GWh. De plus, sur cette période, le pays a pu produire suffisamment d’énergie propre pour pouvoir en exporter en Espagne.

REN, l’entreprise en charge des énergies au Portugal, a commenté le record : « Ces succès importants confirment que le Portugal a maintenu une trajectoire concrète dans l’intégration progressive des sources indigènes renouvelables, tout en respectant les objectifs primaires de qualité de service et de sécurité d’acheminement. »

Basé essentiellement sur les énergies solaire et éolienne, le Portugal a fermé ses dernières centrales au charbon il y a deux ans, soit neuf ans avant l’objectif initial de 2030. D’ici 2040, le pays prévoit de doubler sa capacité en hydrogène et en solaire. Il possède d’ores et déjà le plus large parc flottant solaire. Il s’agit sans doute du pays qui atteindra le plus facilement la neutralité carbone en 2050, objectif espéré par le reste de l’Union Européenne.