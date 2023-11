Pas de Barbie 2 d’après Margot Robbie

Après un succès retentissant en salles, plus d’1.4 milliard de dollars au box-office, le film Barbie continue de faire parler de lui. À tel point qu’une suite commence à être évoquée par les fans. Et difficile d’imaginer une potentielle suite sans Margot Robbie ! L’actrice a accordé une interview, dans laquelle elle détaille son point de vue à ce sujet. Au risque de décevoir les fans. « Je pense que nous avons tout mis dans celui ci. On ne l’a pas conçu pour être une trilogie ou quelque chose de ce genre », a-t-elle ainsi affirmé.

Toujours d’après Robbie, le succès de Barbie était très important pour l’industrie. Grâce au film, les futurs réalisateurs pourraient « avoir de grandes idées originales et obtenir le budget pour les réaliser correctement », ajoute-t-elle. La nouvelle est donc à prendre avec son grain de sel. Mais a priori, nous n’aurons pas droit à une suite pour l’instant. Greta Gerwig n’a pas encore commenté cette interview. Le mot de son actrice principale ne doit cependant pas être trop éloigné de la vérité. Elle en est convaincue : Barbie va assurer un futur cinéma plus varié.