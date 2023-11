Des araignées pourraient se reconnaître, et se souvenir les unes des autres

Fascinantes pour certains, terrifiantes pour d’autres, parfois les deux, les araignées cachent encore beaucoup de choses. Par exemple, on sait qu’il s’agit globalement d’une espèce peu sociale. Du moins c’est ce que l’on pensait, jusqu’au cas de la phidippus regius, une araignée sauteuse à gros yeux. Elle serait en effet capable de reconnaître les autres araignées déjà « rencontrées », et se comporterait différemment avec elles. Une découverte surprenante, puisque ce comportement est traditionnellement associé aux animaux à cerveaux plus gros pour traiter ce genre de données.

Les tests pour arriver à cette conclusion étaient simples. On a réuni des araignées qui ne s’étaient jamais côtoyées, avant de les séparer, puis de les réunir à nouveau. Dans le premier cas, elles faisaient montre d’un certain intérêt mutuel, s’approchant l’une de l’autre, comme pour se jauger. Cependant, lors de la deuxième partie de l’expérience, elles ne s’approchaient à aucun moment et gardaient leurs distances. Si un nouvel individu arrivait, on repartait sur le comportement initial où les araignées montrent de l’intérêt pour la petite nouvelle.

Il ne s’agit pas de la première surprise de ces araignées sauteuses. Il y a deux ans, on découvrait par exemple qu’elles avaient une « perception biologique du mouvement« , soit la capacité d’interpréter n’importe quel mouvement, même en vidéo, comme de la vie. De plus, l’année dernière, on a capté des comportements laissant penser qu’elles connaissent également un sommeil paradoxal, ce qui entrouvre la porte aux rêves d’araignées.

Vous pouvez retrouver l’étude complète sur biorxiv.