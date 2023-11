GameMaker lance sa version gratuite

Le véritable débâcle Unity pourrait bien profiter aux autres acteurs du marché. En l’occurrence, c’est aujourd’hui GameMaker qui a une bonne nouvelle pour les développeurs. L’entreprise vient en effet d’annoncer que son moteur de développement devient gratuit pour toutes les utilisations non-commerciales. Un sacré deal pour le Black Friday ! Mais ce n’est pas tout. Le studio profite également de l’occasion pour revoir son pricing pour les licences commerciales. Ces dernières ne fonctionnent plus par abonnement, mais bel et bien par un achat unique.

Le directeur de GameMaker, Russell Kay, a également profité de l’occasion pour tacler Unity. « Nous avons vu d’autres plateformes prendre des décisions bizarres avec leurs termes et prix », justifie-t-il ainsi ce changement. Le logiciel, compatible avec bien des plateformes, a par exemple été utilisé pour développer Undertale et Hotline Miami. Et avec ces changements, il pourrait bien devenir plus populaire encore. Gratuit à apprendre, fin de la licence par abonnement… A côté d’Unity, c’est véritablement le jour et la nuit. D’autant plus que la firme s’apprête à licencier une partie de son staff, de quoi abîmer davantage sa réputation.