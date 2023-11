Life is Strange atteint les 20 millions de joueurs

Il y a huit ans, Dontnod sortait Life is Strange, son titre à l’atmosphère prenante mêlant fantastique et drama d’adolescents. Véritable succès auprès des critiques comme des joueurs, le jeu avait très facilement trouvé son public. Et ce n’est clairement pas fini. En effet, à l’occasion de Thanksgiving, le studio s’est fendu d’un tweet remerciant ses fans, avançant que plus de 20 millions de joueurs avaient suivi les aventures de Max et Chloe dans Arcadia Bay.

Le studio n’a pas détaillé davantage le nombre de joueurs par plateforme. Cependant, entre un premier épisode gratuit et un jeu qui fait partie de multiples bundles et autres services d’abonnement, on peut assez facilement expliquer cette popularité. Après la sortie du prequel Before the Storm, et la suite Life is Strange 2, on se replonge en tout cas avec plaisir dans cette ambiance toute particulière. Bande son travaillée, DA maîtrisée, et des thèmes vraiment touchants font du titre un indispensable dans toute ludothèque qui se respecte. Popularité oblige, on attend même une adaptation sous forme de série. On attend en tout cas avec impatience plus de détails sur ce projet.