X récompense la désinformation

Dans un contexte particulièrement tendu, notamment avec les affrontements dans la bande de Gaza, la désinformation se propage à grande vitesse sur les réseau sociaux. Une propagation que X semble appréhender de façon bien particulière selon NewsGuard. L’organisme a en effet remarqué que des publicités précises se trouvaient sur des publications conspirationnistes de comptes à plusieurs centaines de milliers d’abonnés. D’après Veena McCoole, VP de l’agence, tous les posts concernés contenaient des informations erronées, déjà débunkées, et étaient pourtant éligibles pour le partage des revenus publicitaires.

Voilà qui a de quoi attaquer encore davantage la crédibilité de X en tant que medium d’informations. Plus tôt dans la semaine, l’entreprise a poursuivi Media Matters, après que l’organisme ait publié un rapport particulier. On pouvait y voir sur la plateforme des publicités côtoyant du contenu pro-nazi. De plus, bon nombre d’entreprises ont décidé d’arrêter leurs contrats publicitaires en cours sur X après la dernière sortie de Musk. L’absence de modération et de vérification des contenus commence à attaquer lentement mais sûrement le réseau et sa liberté d’expression à géométrie variable.