Week-end gratuit pour Diablo IV

Entre black friday et autres offres de Thanksgiving, la chasse aux bonnes affaires est ouverte ! Blizzard a d’ailleurs saisi cette opportunité pour faire tester Diablo IV au plus de joueurs possibles. En effet, si vous vous rendez sur la page Steam du titre, vous verrez qu’il est possible d’y jouer gratuitement, et ce jusqu’au 28 novembre. De quoi vous donner un bon avant-goût de ce qui vous attend dans le jeu. Préparez cependant vos disques, puisque le titre occupe tout de même près de 90GB.

Pour ceux qui seraient convaincus par l’expérience, on note que le jeu est également en soldes :

Édition standard pour 41,99€

Digital Deluxe Edition pour 53,99€

Ultimate Edition pour 59,99

Blizzard vient également d’annoncer Vessel of Hatred, la première extension du titre, prévue pour fin 2024. Les joueurs pourront alors chasser les forces du mal dans la jungle, et jouer une nouvelle classe. Quel meilleur moyen de passer un bon moment entre amis que d’aller massacrer du démon à la pelle ! Profitez de la Season of Blood et de son événement temporaire, avec un bonus d’xp de 25% pour atteindre le niveau max au plus vite.