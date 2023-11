Spotify va utiliser l’IA de Google pour de meilleures recommandations

Spotify et Google s’aiment bien, avec un nouveau partenariat permettant au service de streaming musical d’utiliser l’intelligence artificielle de Google. Le but est de proposer de meilleures recommandations aux utilisateurs.

De l’IA de Google pour Spotify

Spotify reçoit déjà de bonnes critiques de la part des utilisateurs concernant les recommandations de musiques grâce aux investissements en IA réalisés au cours de la dernière décennie. Mais la plateforme souhaite désormais étendre cette approche aux podcasts et aux livres audio. Outre l’amélioration des recommandations, Spotify utilisera également un grand modèle de langage (LLM) pour aider à identifier ce que le groupe appelle les contenus potentiellement dangereux. On ne sait pas encore si ces contenus seront simplement étiquetés ou retirés.

« Nous sommes ravis de continuer à construire sur les bases solides et fiables que nous avons établies avec Google Cloud », a déclaré Gustav Söderström, coprésident, directeur général et directeur technique de Spotify. « L’évolution de notre technologie s’est accompagnée de l’engagement de Google Cloud à construire la meilleure plateforme possible pour nos produits et à stimuler l’innovation avec les capacités émergentes de l’IA générative ».

Ce que l’on ne sait pas, c’est combien cela coûtera à Spotify, car gérer un LLM n’est pas donné et Spotify s’appuiera beaucoup sur Google pour générer des recommandations, étant donné le nombre d’utilisateurs (574 millions au dernier comptage). Il est donc probable que Spotify paye une somme importante à Google pour ce service.