Ariane 6 réussit son essai de mise à feu longue

C’est bien parti : le futur lanceur européen, Ariane 6, a réussi son essai de mise à feu longue sur la base spatiale de Kourou en Guyane. Le moteur Vulcain 2.1 a fonctionné avec succès pendant plus de 7 minutes, simulant ainsi un décollage vers l’orbite. Le test a été effectué après un petit délai de 21 heures lié à une valeur de capteur de pression. Le site de lancement était configuré comme pour un décollage réel, et la fusée a suivi exactement la même chronologie que celle qui aurait été adoptée pour une véritable mission orbitale.

Bien que légèrement inférieure aux 7 minutes 50 secondes annoncées avant le test, la durée de cette mise à feu a bien respecté les critère de réussite fixés par l’ESA. Les équipes d’ingénieurs vont désormais analyser les données des 800 capteurs répartis sur la fusée ainsi que le site de lancement pour détecter d’éventuels défauts cachés. L’essai de mise à feu longue est l’étape la plus sensible pour le moteur avant le premier lancement de la fusée, ce qui signifie que l’agence spatiale européenne ne devrait plus tarder à annoncer une date ou un calendrier pour ce vol inaugural.

Après des années de retard (qui ont d’ailleurs permis à SpaceX de rafler de nombreuses commandes de lancement de satellites), Ariane 6 semble enfin prête à prendre la relève d’Ariane 5, cette dernière n’étant plus en service depuis de nombreux mois.