L’originale Playdate dispose désormais de plus de 100 jeux

C’est peu dire que l’avenir de la Playdate semblait assez flou après son annonce au mois d’avril 2022 : une console portable avec affichage noir et blanc, qui dispose d’une petite manivelle comme élément d’interface, le tout proposé à un tarif indécent en dehors des Etats-Unis, voilà qui n’incitait pas forcément à l’optimisme. Et finalement, le studio Panic a tenu ses promesses d’apporter des nouveautés régulières à son étrange console : la Playdate dispose désormais d’un catalogue de plus de 100 jeux, sans même compter les jeux disponibles via sideloading. Il faut dire que les jeux proposés, loin d’être tous des chefs d’oeuvre, apportent bien souvent un vrai vent de nouveauté, une impression de fraicheur renforcée par l’utilisation de la manivelle, même quand cette dernière se limite à un simple « gimmick ».

La console a su aussi attirer des créateurs reconnus et parfois même prestigieux, comme Lucas Pope (Papers Please, Return of the Obra Dinn) ou bien encore Keita Takahashi (Katamari Damacy), souvent pour des projets aux allures quasi expérimentales, ce qui peut apparaître comme un énorme atout dans un secteur du JV totalement obnubilé par les gros AAA ultra formatés.

Alors certes, les ventes de la console n’ont pas dépassé les 53 000 unités depuis son lancement, mais il s’agit déjà d’un joli score pour une machine de jeu conçue et distribuée par un « simple » studio de jeu indépendant. « Quand nous avons lancé le projet Playdate, nous n’étions même pas sûrs que d’autres développeurs voudraient créer des jeux pour notre console portable. Atteindre les 100 titres sur Catalog un an après le lancement fait chaud au cœur », déclare avec enthousiasme Greg Maletic, chef de projet chez Panic. La console Playdate (+ 24 jeux) est disponible à l’import pour 199,99 dollars (sans les frais de port), un tarif extrêmement élevé qui reste le principal défaut de cette mini-console.