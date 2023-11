Valeo attaque Nvidia en justice pour des vols supposés de secrets commerciaux

NVIDIA fait face à une plainte du constructeur automobile français Valeo pour des allégations de vol de secrets commerciaux liés à la technologie avancée d’aide au stationnement et à la conduite. La plainte affirme que l’ ingénieur de NVIDIA Mohammad Moniruzzaman, un ancien employé de Valeo, a partagé par erreur des fichiers de code source lors d’une vidéoconférence organisée par les deux sociétés en 2022. Les employés de Valeo auraient alors repéré le code source sur l’écran de la Visio et pris des captures d’écran avant d’informer Moniruzzaman de son erreur. A l’époque des faits incriminés, les deux sociétés collaboraient ensemble sur les technologies d’aide au stationnement et à la conduite.

Valeo affirme en outre que Moniruzzaman a obtenu un accès non autorisé aux serveurs de Valeo ce qui lui a permis de récupérer « des dizaines de milliers de fichiers » ainsi que 6 Go de code source. Moniruzzaman aurait rejoint NVIDIA à un poste de direction… dans la foulée de ce vol de données supposé ! Valeo a finalement poursuivi Nvidia en justice au début de ce mois de novembre, affirmant que l’entreprise américaine aurait ainsi « économisé des millions, voire des centaines de millions de dollars en coûts de développement ».

Pour ne pas arranger les affaires de Nvidia, la police allemande a retrouvé de la documentation et du matériel de Valeo au domicile de Moniruzzaman. Au mois de septembre dernier, l’ingénieur a finalement été reconnu coupable de violation de secrets d’affaires par un tribunal allemand et condamné à payer 14 400 euros (15 750 dollars) de pénalités. En réponse à ces lourdes allégations, NVIDIA déclare n’avoir jamais eu aucun intérêt particulier pour le code de Valeo.

Quels que soient les résultats de cette affaire, la bisbille entre Valeo et Nvidia illustre déjà la concurrence croissante et de plus en plus impitoyable sur le marché de la conduite autonome. En 2017 déjà, Waymo avait accusé Uber de collusion avec un ancien employé dans le but de subtiliser des fichiers confidentiels, ce qui avait débouché là encore sur une plainte en justice.