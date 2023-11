Andrzej Sapkowski, l’auteur de The Witcher, affirme que Netflix n’a jamais écouté ses conseils sur la série

Les langues se délient, et l’on commence à comprendre qu’Henry Cavill n’était sans doute pas le seul à pester sur l’évolution de la série The Witcher et les choix artistiques des producteurs de Netflix. Dans le cas précis, ce n’est pas un autre acteur de la série qui vient déposer sa fiole de fiel, mais l’auteur des romans The Witcher, le polonais Andrzej Sapkowski, qui confirme ce que beaucoup pressentaient, c’est à dire que son rôle de consultant sur la série était essentiellement un élément marketing. « Peut-être que je leur ai donné des idées, mais ils ne m’ont jamais écouté. Mais c’est normal », a déclaré Sapkowski à un journaliste qui lui demandait s’il avait contribué au scénario de la série. « Qui est-ce ? C’est un écrivain, ce n’est personne. » ajoute même l’auteur avec ironie.

Si Sapkowski trouve cette attitude « normale », c’est peut-être aussi que l’auteur a à l’élégance de ne pas mordre la main qui le nourrit, sachant que ce dernier aurait touché une belle somme pour sa participation… au générique de la série ? On note en tout cas que les critiques sur la série se font plus précises au moment où les scénaristes de Netflix ont pris la claire décision de s’écarter du récit des romans, un choix assez largement critiqué par Henry Cavill mais aussi par les nombreux fans du Sorcelleur. Mas après tout tant que l’audience est là…