L’Inde prend des mesures drastiques pour lutter contre la propagation des deepfakes

Si la technologie logicielle deepfake peut être un formidable outil dans certains secteurs créatifs (comme le cinéma par exemple), c’est aussi souvent un bon moyen de générer de fausses informations en diffamant parfois au passage les personnes concernées. L’Inde veut mettre un terme à cette dérive et a concocté pour ce faire une nouvelle règlementations permettant de détecter et freiner la propagation des contenus deepfakes ainsi que d’autres contenus « nuisibles » générés par l’IA. « Les entreprises partagent nos inquiétudes et elles ont compris que les [deepfakes] ne sont pas la liberté d’expression. Ils ont compris que c’était quelque chose de très nocif pour la société », a ainsi déclaré Ashwini Vaishnaw, le ministre indien au numérique. « Ils ont compris la nécessité d’une réglementation beaucoup plus lourde à ce sujet, nous sommes donc d’accord sur le fait que nous commencerons à rédiger la réglementation dès aujourd’hui. »

Cette décision du gouvernement indien fait suite à des rapports et/ou études faisant état de la propagation croissante de vidéos deepfake sur les plateformes de médias sociaux. Vaishnaw confirme que son ministère avait tenu des réunions avec de grandes sociétés de médias sociaux, l’organisme industriel Nasscom ainsi que des universitaires, et que ces réunions ont abouti à un consensus sur la nécessité de réglementer la lutte contre la prolifération des deepfakes. Les premières mesures seront mises en place dans un délai de 10 jours.

Les premières mesures seront mises en place dans un délai de 10 jours. Ces dernières comprennent des mécanismes de signalement accessibles à tout citoyen indien ainsi que des pénalités financières en cas de non-conformité aux nouvelles règles. De plus, les créateurs de ces deepfakes seront tenus pénalement responsables des conséquences liées à la diffusion de ces contenus. On notera que le coup de force du gouvernement indien fait suite aux inquiétudes exprimées par le Premier ministre indien Narendra Modi concernant le deepfake.