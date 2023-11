Fortnite : Eminem en concert virtuel pour le grand final du chapitre 4 !

Les fuites avaient (une nouvelle fois) raison : le rappeur Eminem sera bien présent lors du grand final du chapitre 4 de Fortnite, et GAAS oblige, les joueurs pourront même acheter dès le 29 novembre quelques skins inspirés de la star – des skins intitulés Rap Boy, Slim Shady et Marshall Never More... les « connoisseurs » apprécieront -. Comme à chaque fin de chapitre, Fortnite organise donc un énorme final musical avant d’amorcer une nouvelle saison pleine de nouveautés. Le final The Big Bang démarrera le 2 décembre prochain, et les rumeurs laissent entendre qu’Epic Games pourrait avoir concocté pour l’occasion une toute nouvelle île où batailler.

✅ Un événement inoubliable

✅ L'évolution de tous ce que vous connaissez

✅ Révélation vers la fin 2 décembre 2023 20h 👀 pic.twitter.com/BOOrL2ibxL — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 21, 2023

Eminem se produira donc en concert » virtuel » à l’intérieur du jeu, à l’instar du fantastique show de Travis Scott en 2020 qui avait attiré près de 12 millions de personnes. L’immense Eminem fera t-il encore mieux pour son propre show numérique ? L’artiste américain prouve en tout cas qu’à 51 ans il se sent prêt à aller à la rencontre de nouvelles générations, la grande majorité des joueurs de Fortnite étant plutôt jeunes voire très jeunes. Fortnite comme pont générationnel entre les « boomers » et les « zoomers » (gen XYZ), qui aurait crû une telle chose possible ?