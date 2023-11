Le très emballant Warhammer 40,000 : Space Marine 2, qui promet d’être un défouloir 5 étoiles, ne sera malheureusement pas jouable d’ici février 2024 comme cela était initialement prévu, après déjà un premier report de 2023 à 2024. L’éditeur Focus Entertainment a annoncé la mauvaise nouvelle par voie de communiqué : « Focus Entertainment révélera la date de lancement officielle du très attendu Warhammer 40 000 : Space Marine 2 – la licence emblématique de Games Workshop – au début du mois de décembre. Le jeu sortira au second semestre 2024, afin de donner le temps nécessaire pour le peaufiner et garantir la meilleure expérience possible. Focus Entertainment entend sortir un jeu de la plus haute qualité qui dépasse les attentes des innombrables fans de la franchise. Space Marine 2 cumule à ce stade plus d’un million de liste de souhaits. »

Le shooter furieux est donc sur le point de prendre un an dans la vue, si tant est que le développement avance à bon rythme. La dernière vidéo de gameplay donnait pourtant l’impression d’un titre déjà bien avancé, mais il faut croire que Saber est un studio particulièrement tatillon sur la qualité finale de son jeu, ce qui dans le contexte actuel (soit des sorties de jeux beugués jusqu’à l’os car précipités) pourrait presque être perçu comme un avantage. La date exacte de sortie de Warhammer 40.000 : Space Marine 2. sera annoncée au début du mois de décembre, et l’on peut déjà parier que cela signifie une annonce durant les prochains Game Awards (qui se dérouleront le 8 décembre prochain). Warhammer 40,000 : Space Marine 2 sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.